В Днепре прямо на Набережной избили мужчину до потери сознания

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В Днепре на Солнечной набережной произошла потасовка. Инцидент произошел на виду у прохожих

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Инцидент произошел на Солнечной Набережной у дома №6. По словам очевидцев, между мужчинами произошла ссора, которая переросла потасовка. Во время конфликта один из мужчин получил тяжелые удары и в результате полученных травм потерял сознание. Долгое время он лежал на земле без сознания.

Прохожие вызвали полицию и медиков. Точные причины инцидента пока неизвестны.

Напомним, полиция Днепра задержала подозреваемого в разбойном нападении на 68-летнего пациента больницы. Злоумышленник проник в медицинское учреждение, угрожал потерпевшему предметом, похожим на пистолет, нанес ему удар деревянной палкой и завладел двумя мобильными телефонами.