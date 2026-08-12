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12 августа 2026, 07:34

Атака дронов парализовала работу нефтехимического комплекса в РФ – СМИ

12 августа 2026, 07:34
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Фото: ASTRA
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Российский нефтехимический комплекс "ЗапСибНефтехим" в Тобольске Тюменской области после атаки беспилотников остановил работу

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, передает RegioNews.

По словам одного из собеседников агентства, предприятие остановило работу на неопределенный срок – в настоящее время идет оценка масштабов повреждений и их последствий.

Губернатор Тюменской области Александр Моор ранее заявил, что в результате атаки беспилотника на одном из промышленных объектов региона возник пожар. В то же время он не уточнил, о каком именно предприятии идет речь.

Российская компания "Сибур", которой принадлежит комплекс, отказалась комментировать запрос Reuters.

Дополнительным свидетельством остановки работы предприятия стало то, что 11 августа на Санкт-Петербургской международной товарной бирже не было выставлено на продажу ни одного объема сжиженного газа для отгрузки из Тобольска.

С этого пункта регулярно продавали около 4000 тонн технической смеси пропана и бутана в сутки.

По данным отраслевых источников, "ЗапСибНефтехим" в Тобольске производит около 6 млн. тонн сырья в год. Это составляет примерно 40% от общего объема производства технической смеси бутана и пропана в России.

Напомним, в Генштабе подтвердили, что в ночь на 11 августа Силы обороны Украины поразили НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области. Это один из самых больших НПЗ в области. Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум и другие нефтепродукты.

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