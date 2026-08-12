Атака дронов парализовала работу нефтехимического комплекса в РФ – СМИ

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, передает RegioNews.

По словам одного из собеседников агентства, предприятие остановило работу на неопределенный срок – в настоящее время идет оценка масштабов повреждений и их последствий.

Губернатор Тюменской области Александр Моор ранее заявил, что в результате атаки беспилотника на одном из промышленных объектов региона возник пожар. В то же время он не уточнил, о каком именно предприятии идет речь.

Российская компания "Сибур", которой принадлежит комплекс, отказалась комментировать запрос Reuters.

Дополнительным свидетельством остановки работы предприятия стало то, что 11 августа на Санкт-Петербургской международной товарной бирже не было выставлено на продажу ни одного объема сжиженного газа для отгрузки из Тобольска.

С этого пункта регулярно продавали около 4000 тонн технической смеси пропана и бутана в сутки.

По данным отраслевых источников, "ЗапСибНефтехим" в Тобольске производит около 6 млн. тонн сырья в год. Это составляет примерно 40% от общего объема производства технической смеси бутана и пропана в России.

Напомним, в Генштабе подтвердили, что в ночь на 11 августа Силы обороны Украины поразили НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области. Это один из самых больших НПЗ в области. Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум и другие нефтепродукты.