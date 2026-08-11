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11 августа 2026, 21:55

Обесточенный Херсон: из-за новых атак РФ объекты критической инфраструктуры перешли на особый режим

11 августа 2026, 21:55
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Фото иллюстративное
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В Херсоне из-за серии российских атак на объекты энергетической инфраструктуры часть потребителей осталась без электроснабжения. На период обесточивания пункты несокрушимости перевели на круглосуточный режим работы

Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает RegioNews .

По его словам, после очередных ударов по энергетической инфраструктуре города было проведено заседание штаба по оперативному реагированию, в котором приняли участие военные, представители ГСЧС, полиции, медицинской сферы, гражданской защиты и коммунальных служб.

В ходе совещания определили первоочередные меры по ликвидации последствий атак и обеспечению жизнедеятельности населения. Все службы подтвердили готовность к работе в усиленном режиме.

В ОВА заверили, что город имеет необходимую технику, генераторы и запасы горюче-смазочных материалов.

Отдельное внимание было уделено защите объектов критической инфраструктуры и обеспечению стабильной связи. Для этого предусмотрено резервное питание базовых станций мобильной связи, что должно помочь экстренным службам оперативно реагировать на вызовы.

Из-за обесточения в Херсоне также возникли перебои с водоснабжением. В сети зафиксировано снижение давления, а в отдельных районах воду будут подавать по графику. Для жителей продолжают работать пункты разлива питьевой воды.

Напомним, что в течение 11 августа российская армия атаковала Херсонщину с помощью авиации, ствольной артиллерии, минометного оружия и дронов разного типа.

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