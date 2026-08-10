867 ударов за сутки: в Запорожской области погиб человек, еще четверо пострадали
За прошедшие сутки российские войска нанесли 867 ударов по 47 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, в результате вражеских атак один человек погиб, еще четверо получили ранения.
Оккупанты совершили 20 авиационных ударов по Речному, Юлиевке, Веселянке, Григоровке и другим населенным пунктам.
Также российские военные применили 619 беспилотников разной модификации, преимущественно FPV-дроны.
Кроме того, враг дважды обстрелял населенные пункты из РСЗО – удары зафиксировали по Малой Токмачке и Чарвивному.
Еще 226 артиллерийских ударов пришлись по населенным пунктам Запорожского и Пологовского районов.
За сутки поступило 35 сообщений о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.
Напомним, ночью 10 августа российские войска снова атаковали Сумы управляемыми авиационными бомбами. Зафиксировано пять ударов по гражданской инфраструктуре. По меньшей мере, пять человек пострадали.