867 ударов за сутки: в Запорожской области погиб человек, еще четверо пострадали

Фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли 867 ударов по 47 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеских атак один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Оккупанты совершили 20 авиационных ударов по Речному, Юлиевке, Веселянке, Григоровке и другим населенным пунктам.

Также российские военные применили 619 беспилотников разной модификации, преимущественно FPV-дроны.

Кроме того, враг дважды обстрелял населенные пункты из РСЗО – удары зафиксировали по Малой Токмачке и Чарвивному.

Еще 226 артиллерийских ударов пришлись по населенным пунктам Запорожского и Пологовского районов.

За сутки поступило 35 сообщений о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, ночью 10 августа российские войска снова атаковали Сумы управляемыми авиационными бомбами. Зафиксировано пять ударов по гражданской инфраструктуре. По меньшей мере, пять человек пострадали.