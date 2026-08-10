Фото: полиция

За прошедшие сутки российские войска обстреляли 32 населенных пункта Сумской области. Враг применял управляемые авиационные бомбы, ударные беспилотники, FPV-дроны, артиллерию и минометы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Березовской громаде из-за попадания вражеского беспилотника погибли 19-летняя девушка и 25-летний мужчина.

В Роменской громаде в результате атак БПЛА травмы получили две женщины 74 и 54 лет.

В Середино-Будской громаде из-за ударов вражеских дронов ранения получили трое мужчин 70, 41 и 67 лет и две женщины 34 и 46 лет.

В Глуховской громаде в результате попадания БПЛА в хозяйственную постройку травмировался 74-летний мужчина.

В Кролевецкой громаде из-за удара беспилотника ранена 76-летняя женщина.

В Николаевской сельской громаде в результате атаки вражеского дрона ранения получил 43-летний мужчина.

Напомним, ночью 10 августа российские войска снова атаковали Сумы управляемыми авиационными бомбами. Зафиксировано пять ударов по гражданской инфраструктуре.