На Сумщине из-за российских атак погибли два человека, десять – получили ранения
За прошедшие сутки российские войска обстреляли 32 населенных пункта Сумской области. Враг применял управляемые авиационные бомбы, ударные беспилотники, FPV-дроны, артиллерию и минометы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
В Березовской громаде из-за попадания вражеского беспилотника погибли 19-летняя девушка и 25-летний мужчина.
В Роменской громаде в результате атак БПЛА травмы получили две женщины 74 и 54 лет.
В Середино-Будской громаде из-за ударов вражеских дронов ранения получили трое мужчин 70, 41 и 67 лет и две женщины 34 и 46 лет.
В Глуховской громаде в результате попадания БПЛА в хозяйственную постройку травмировался 74-летний мужчина.
В Кролевецкой громаде из-за удара беспилотника ранена 76-летняя женщина.
В Николаевской сельской громаде в результате атаки вражеского дрона ранения получил 43-летний мужчина.
Напомним, ночью 10 августа российские войска снова атаковали Сумы управляемыми авиационными бомбами. Зафиксировано пять ударов по гражданской инфраструктуре.