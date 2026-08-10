867 ударів за добу: у Запорізькій області загинула людина, ще четверо постраждали

Фото: Запорізька ОВА

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.

Окупанти здійснили 20 авіаційних ударів по Річному, Юліївці, Веселянці, Григорівці та інших населених пунктів.

Також російські військові застосували 619 безпілотників різної модифікації, переважно FPV-дрони.

Крім того, ворог двічі обстріляв населені пункти з РСЗВ – удари зафіксували по Малій Токмачці та Чарівному.

Ще 226 артилерійських ударів припали по населених пунктах Запорізького та Пологівського районів.

За добу надійшло 35 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, вночі 10 серпня російські війська знову атакували Суми керованими авіаційними бомбами. Зафіксовано п'ять ударів по цивільній інфраструктурі. Щонайменше п'ятеро людей постраждали.