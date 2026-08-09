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09 августа 2026, 18:55

В результате вражеских атак по Херсонщине погибла женщина, еще два человека раненые

09 августа 2026, 18:55
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9 августа 2026 года российская армия била по Херсонщине с помощью ствольной и реактивной артиллерии, дронов разного типа

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Около 05:00 российские военные из артиллерии обстреляли село Золотая Балка Бериславского района - погибла 61-летняя находившаяся в своем доме женщина.

Еще двое гражданских в Херсоне попали под вражескую атаку с помощью дрона.

Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома, грузовик, трактор.

Напомним, что в Одесском районе 9 августа россияне атаковали жилищный сектор, поврежден частный дом.

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