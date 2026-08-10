Россияне обстреляли три района Днепропетровщины: повреждены дома, инфраструктура и АЗС
В ночь на 10 августа российские войска более 20 раз обстреляли три района Днепропетровской области, используя беспилотников и артиллерию
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
На Никопольщине под вражеским огнем оказались Никополь, а также Марганецкая и Покровская громады. В результате атак повреждены частный дом, автомобили и тракторы.
В Криворожском районе оккупанты ударили по Зеленодольской громаде, где зафиксированы повреждения инфраструктуры. На Синельниковщине враг попал по Петропавловской громаде – там повреждена АЗС.
Информации о пострадавших нет.
Напомним, ночью 10 августа российские войска снова атаковали Сумы управляемыми авиационными бомбами. Зафиксировано пять ударов по гражданской инфраструктуре.