После вражеских атак трасса Одесса — Рени частично недоступна

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В Одесской области после российских ударов временно ограничили движение транспорта на отдельном участке трассы Одесса-Рени, что повлияло на сообщение с некоторыми пунктами пропуска на границе с Молдовой

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает RegioNews .

По информации ГНСУ, движение на отдельном участке автодороги временно ограничено, из-за чего пока невозможен проезд в отдельные пункты пропуска и от них в направлении Одессы.

В пограничной службе рекомендовали гражданам учесть эту информацию при планировании поездок, особенно тем, кто направляется к украинско-молдавской границе.

О возобновлении движения и нормализации транспортного сообщения ГНСУ пообещала сообщить дополнительно.

Напомним, что до 12 человек увеличилось количество пострадавших в результате ночной атаки врага по Одесщине .

11 человек госпитализированы в состоянии средней тяжести. Еще одному пострадавшему помощь оказана амбулаторно.