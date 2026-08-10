В Одесской области количество пострадавших в результате массированной атаки возросло до 14

Фото: Одесская ОВА

В Одесской области уже 14 человек пострадали в результате массированной ракетно-дроновой атаки, которая произошла в ночь на 9 августа

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

По его словам, 11 пострадавших госпитализировали. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое, еще пятерых – как средней тяжести.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, в ночь на 9 августа российские войска совершили массированную комбинированную атаку по Одесской области, применив несколько десятков ракет и ударных беспилотников. Было известно о 12 пострадавших.