13:29  10 августа
Уснула на скамейке в метро: в Киеве у женщины украли рюкзак с почти 280 тысячами гривен
10:40  10 августа
Прыгнул с пирса и не выплыл: в Николаеве погиб 13-летний мальчик
09:42  10 августа
В Киевской области автобус выехал на остановку и сбил женщину
UA | RU
UA | RU
10 августа 2026, 07:05

Россия ударила КАБами по Сумам: пять человек пострадали

10 августа 2026, 07:05
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Этой ночью российские войска снова атаковали Сумы управляемыми авиационными бомбами. Зафиксировано пять ударов по гражданской инфраструктуре

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, попадания произошли на трех локациях в двух районах города.

В результате атаки по меньшей мере пять человек пострадали. Им оказали необходимую медицинскую помощь. По предварительной информации, погибших нет.

Также есть повреждения жилищного сектора. Специалисты обследуют территории и устанавливают все последствия российской атаки.

Масштабы разрушений и количество пострадавших уточняются.

Напомним, 9 августа российская армия била по Херсонщине с помощью ствольной и реактивной артиллерии, дронов разного типа. Погибла 61-летняя женщина, находившаяся в своем доме. Повреждены частные и многоквартирные дома, грузовик, трактор.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война обстрелы Сумы атака пострадавшие российская армия
На Житомирщине три человека пострадали из-за ночной атаки РФ
09 августа 2026, 12:21
Массированная атака РФ на Одесщину: по меньшей мере восемь пострадавших
09 августа 2026, 10:18
Удар дрона по рынку в Сумской области: в больнице скончался один из раненых
08 августа 2026, 16:53
Все новости »
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
В Киевской области подрядчик "нагрелся" на капремонте дороги более чем на 2,67 млн грн
10 августа 2026, 16:57
В Ровенской области будут судить мужчину за переправку военнообязанных через границу за $20 тысяч
10 августа 2026, 16:36
Зеленский анонсировал новые кадровые решения и усиление ключевых направлений фронта
10 августа 2026, 16:25
Россияне ударили по жилому кварталу Никополя: есть погибший и раненые
10 августа 2026, 15:59
В Запорожье 18 раненых: КАБ полностью разрушил дом – врачи боятся за жизнь ребенка
10 августа 2026, 15:55
В Херсонской области будут судить одиозную коллаборантку
10 августа 2026, 15:46
В Одессе разоблачили псевдорехаб, где более двух лет эксплуатировали зависимых
10 августа 2026, 15:27
В Киевской области мужчина нашел в квартире брата мертвого человека
10 августа 2026, 14:40
В Черкасской области умерла 11-летняя девочка: полиция выясняет обстоятельства трагедии
10 августа 2026, 14:37
На Полтавщине в водоеме погиб человек
10 августа 2026, 14:20
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Все публикации »
Владимир Кудрицкий
Геннадий Друзенко
Павел Казарин
Все блоги »