Россия ударила КАБами по Сумам: пять человек пострадали

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Этой ночью российские войска снова атаковали Сумы управляемыми авиационными бомбами. Зафиксировано пять ударов по гражданской инфраструктуре

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, попадания произошли на трех локациях в двух районах города.

В результате атаки по меньшей мере пять человек пострадали. Им оказали необходимую медицинскую помощь. По предварительной информации, погибших нет.

Также есть повреждения жилищного сектора. Специалисты обследуют территории и устанавливают все последствия российской атаки.

Масштабы разрушений и количество пострадавших уточняются.

Напомним, 9 августа российская армия била по Херсонщине с помощью ствольной и реактивной артиллерии, дронов разного типа. Погибла 61-летняя женщина, находившаяся в своем доме. Повреждены частные и многоквартирные дома, грузовик, трактор.