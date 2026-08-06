Россияне атаковали дроном многоэтажку в Запорожье: пострадали четыре человека
Утром 6 августа российский беспилотник нанес удар по многоэтажке в Запорожье
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
В результате вражеской атаки помощь медиков понадобилась четырем людям.
Состояние 51-летней женщины и 52-летнего мужчины врачи оценивают как средней тяжести. Еще две женщины 84 и 86 лет получили незначительные травмы.
Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 1041 удар по 66 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак в Запорожском районе погиб один человек, еще четверо получили ранения.
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