Фото: ОВА

Утром 6 августа российский беспилотник нанес удар по многоэтажке в Запорожье

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

В результате вражеской атаки помощь медиков понадобилась четырем людям.

Состояние 51-летней женщины и 52-летнего мужчины врачи оценивают как средней тяжести. Еще две женщины 84 и 86 лет получили незначительные травмы.

Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 1041 удар по 66 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак в Запорожском районе погиб один человек, еще четверо получили ранения.