Фото: ОВА

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Ворог поцілив FPV-дроном по автомобілю, який рухався до села Підгірне. Внаслідок удару поранення отримали 39-річний чоловік та 53-річна жінка. Їм надають медичну допомогу.

Окрім цього, через атаку дрона у селі Микільське пошкоджень зазнали автомобіль та господарчі споруди. На щастя, обійшлось без постраждалих.

Нагадаємо, вранці 6 серпня росіяни поцілили безпілотником по багатоповерхівці у Запоріжжі. Допомога медиків знадобилася чотирьом людям.