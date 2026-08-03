Фото: ОВА

Під час атаки на Запоріжжя 2 серпня російські війська впродовж півтори години випустили по житлових кварталах міста вісім КАБів

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Ворожий обстріл забрав життя 71-річної жінки. Кількість травмованих зросла до 31 людини – вони отримали вибухові травми, осколкові поранення та контузії.

Десятьох постраждалих госпіталізували. У тяжкому стані залишаються троє людей: 16-річна дівчина, 75-річна жінка та 78-річний чоловік. Стан інших госпіталізованих оцінюють як середньої тяжкості.

Загалом у місті пошкоджені 85 будинків – 63 приватні оселі та 22 багатоповерхівки. У будівлях знівечені дахи, вибиті вікна та зруйновані балкони.

Наразі пошуково-рятувальну операцію завершено.

Нагадаємо, росіяни вчергове вдарили по Запоріжжю керованими авіабомбами ввечері 2 серпня. Внаслідок влучання російського боєприпасу виникли пожежі у багатоповерхівці. Загинула жінка, повідомлялося про 21 постраждалого.