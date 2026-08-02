Россияне накрыли огнем Харьковщину: среди пострадавших – дети
Россияне атаковали Харьков беспилотниками. Среди пострадавших 13-летний мальчик и 8-летняя девочка
Об этом сообщает Национальная полиция, передает RegioNews.
В результате дроновой атаки россиян повреждена станция технического обслуживания и гаражи. Пострадал 74-летний местный житель.
Один из дронов попал в путь. Острую реакцию получили 13-летний парень и восьмилетняя девочка.
Кроме того, россияне ударили дроном у остановки общественного транспорта в селе Циркуны. В результате этой атаки получил ранение 39-летний мужчина.
В селе Логачевка в результате обстрела пострадали 75 и 64-летние женщины. У них острая реакция на стресс.
Напомним, в Запорожье за сутки россияне нанесли многочисленные удары дронами. К сожалению, в результате атаки погиб местный житель.