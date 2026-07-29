Почти тысяча ударов за сутки: четверо раненых на Запорожье
За прошедшие сутки российские войска нанесли 996 ударов по 48 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району ранения получили четыре человека.
Оккупанты нанесли 22 авиаудара по населенным пунктам региона, а также применили 705 беспилотников различных модификаций, преимущественно FPV-дронов.
Кроме того, российские войска совершили три обстрела из реактивных систем залпового огня по Лукьяновскому и 266 артиллерийских ударов по населенным пунктам области.
Поступило 79 сообщений о повреждениях объектов инфраструктуры, жилых домов и автомобилей.
Напомним, в Харькове 28 июля во время воздушной тревоги зафиксировали попадание вражеского ударного беспилотника в пятиэтажный жилой дом в Новобаварском районе. На месте вспыхнул пожар.