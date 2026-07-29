Почти тысяча ударов за сутки: четверо раненых на Запорожье

Фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли 996 ударов по 48 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району ранения получили четыре человека.

Оккупанты нанесли 22 авиаудара по населенным пунктам региона, а также применили 705 беспилотников различных модификаций, преимущественно FPV-дронов.

Кроме того, российские войска совершили три обстрела из реактивных систем залпового огня по Лукьяновскому и 266 артиллерийских ударов по населенным пунктам области.

Поступило 79 сообщений о повреждениях объектов инфраструктуры, жилых домов и автомобилей.

Напомним, в Харькове 28 июля во время воздушной тревоги зафиксировали попадание вражеского ударного беспилотника в пятиэтажный жилой дом в Новобаварском районе. На месте вспыхнул пожар.