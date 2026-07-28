В Харькове вражеский БПЛА попал в пятиэтажку в Новобаварском районе

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В Харькове 28 июля во время воздушной тревоги зафиксировали попадание вражеского ударного беспилотника в пятиэтажное жилое здание в Новобаварском районе. На месте вспыхнул пожар

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает RegioNews .

Сначала мэр проинформировал о попадании в Новобаварском районе, а затем уточнил, что удар пришелся по жилой многоэтажке.

"Имеем информацию о попадании в Новобаварском районе. Информация о последствиях уточняется", - сообщил Терехов.

По обновленным данным, вражеский ударный БПЛА попал в пятиэтажный жилой дом. В результате атаки возник пожар.

На месте происшествия работают спасатели, медики, полиция и другие профильные службы.

Информация о пострадавших, масштабах разрушений и состоянии жильцов дома уточняется.

Городские власти призывают харьковчан оставаться в укрытиях и следить за официальными сообщениями до завершения работы экстренных служб.

Напомним, что на протяжении 24 июля 2026 года российская армия производила обстрелы населенных пунктов Херсонщины с помощью авиации, ствольной артиллерии, минометного оружия и дронов разных типов.