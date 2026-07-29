Фото: полиция

ДТП произошло 28 июля около 17:50 на перекрестке улиц Гетьмана Мазепы и Казацкий путь в городе Александрия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель легковушки Daewoo Lanos, двигаясь по нерегулируемому перекрестку, не пропустил приближающийся справа автомобиль Toyota Highlander.

В результате столкновения 77-летний водитель Lanos от полученных травм погиб на месте. Вместе с ним в машине находился 12-летний пассажир. Мальчика с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимацию.

Водитель Toyota в ДТП не пострадал.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

Напомним, днем 27 июля в Житомирской области в результате ДТП погибли два человека , среди пострадавших - ребенок.