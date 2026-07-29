Майже тисяча ударів за добу: четверо поранених на Запоріжжі

Фото: Запорізька ОВА

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району поранення дістали четверо людей.

Окупанти завдали 22 авіаударів по населених пунктах регіону, а також застосували 705 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV-дронів.

Крім того, російські війська здійснили три обстріли з реактивних систем залпового вогню по Лук’янівському та 266 артилерійських ударів по населених пунктах області.

Надійшло 79 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житлових будинків та автомобілів.

Нагадаємо, в Харкові 28 липня під час повітряної тривоги зафіксували влучання ворожого ударного безпілотника у п’ятиповерховий житловий будинок у Новобаварському районі. На місці спалахнула пожежа.