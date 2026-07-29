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Увеличилось количество погибших в результате российского удара по выставке вооружения, которая проходила в Киевской области 24 июля

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

В больнице скончался 20-летний юноша, который получил тяжелые ранения. Несмотря на все усилия медиков, спасти его жизнь не удалось.

Таким образом, количество жертв этой вражеской атаки возросло до 12 человек.

Напомним, российские военные атаковали баллистикой Киевщину днем 24 июля. Враг ударил по частному спортивному комплексу, где проходила выставка вооружения. Ранее сообщалось об 11 погибших.

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что россияне ударили по гражданскому объекту, не входящему в сферу управления Сил обороны Украины.

Святошинский районный суд Киева 27 июля отправил в СИЗО организатора выставки для представителей ОПК Киевской области.

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