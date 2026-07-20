Запорожская область под вражескими ударами: трое погибших, еще 47 человек ранены

Фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли 1015 ударов по 53 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеских атак погибли три человека, еще 47 получили ранения.

Оккупанты нанесли 16 авиационных ударов по Запорожью и ряду населенных пунктов области.

Кроме того, российские войска применили 737 беспилотников разных модификаций, преимущественно FPV-дронов, атаковав десятки населенных пунктов. Также было зафиксировано пять обстрелов из реактивных систем залпового огня и 257 артиллерийских ударов.

В результате обстрелов поступило 300 сообщений о повреждении объектов инфраструктуры, жилых домов, автомобилей и хозяйственных сооружений.

Напомним, утром 20 июля российские войска совершили ракетную атаку на Одессу. В результате удара пострадала городская инфраструктура.