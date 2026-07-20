Запорожская область под вражескими ударами: трое погибших, еще 47 человек ранены
За прошедшие сутки российские войска нанесли 1015 ударов по 53 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, в результате вражеских атак погибли три человека, еще 47 получили ранения.
Оккупанты нанесли 16 авиационных ударов по Запорожью и ряду населенных пунктов области.
Кроме того, российские войска применили 737 беспилотников разных модификаций, преимущественно FPV-дронов, атаковав десятки населенных пунктов. Также было зафиксировано пять обстрелов из реактивных систем залпового огня и 257 артиллерийских ударов.
В результате обстрелов поступило 300 сообщений о повреждении объектов инфраструктуры, жилых домов, автомобилей и хозяйственных сооружений.
Напомним, утром 20 июля российские войска совершили ракетную атаку на Одессу. В результате удара пострадала городская инфраструктура.