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20 июля 2026, 07:10

Запорожье после российского удара: из-под завалов извлекли тело девочки, жертв уже трое

20 июля 2026, 07:10
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Фото: Запорожская ОВА
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В воскресенье, 19 июля, войска РФ нанесли авиаудар по жилому кварталу Запорожья. Есть погибшие и пострадавшие

Об этом сообщила прессслужба ГСЧС и глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Под завалами дома спасатели обнаружили тело 11-летней девочки. Таким образом, количество погибших возросло до трех человек.

Жертвами российской атаки стали 11-летний ребенок, а также две женщины 71 и 72 года.

По данным ГСЧС, в результате обстрела пострадали 42 человека. Среди раненых есть дети.

В результате атаки разрушены жилые дома, повреждена гражданская инфраструктура.

На месте ударов продолжаются аварийно-спасательные работы.

Напомним, что в результате российского удара по пригороду Харькова 19 июля, по предварительным данным, погибли четыре человека, еще 16 получили ранения. Враг применил три ракеты типа S8000 "Бандероль". Попадания зафиксированы по территории почтового терминала.

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