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19 июля 2026, 13:03

Россия ударила по пригороду Харькова: трое погибших, 16 раненых

19 июля 2026, 13:03
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Фото иллюстративное
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В результате российского удара по пригороду Харькова 19 июля, по предварительным данным, погибли три человека, еще 16 получили ранения

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает RegioNews .

По его словам, российские войска нанесли удар по пригороду Харькова. Пока известно о трех погибших и 13 пострадавших.

На месте работают все экстренные службы.

Позже Синегубов сообщил, что количество пострадавших в результате атаки на пригород Харькова возросло до 16.

"В настоящее время в больницы доставлены 9 пострадавших, трое - в тяжелом состоянии. Всем оказывается высококвалифицированная медицинская помощь", - сообщил Синегубов.

Напомним, что количество пострадавших в результате вражеского удара 19 июля по городу Изюм на Харьковщине возросло до 17 человек.

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