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19 июля 2026, 14:44

Россияне атаковали Сумы авиабомбами: есть погибшие и раненые

19 июля 2026, 14:44
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Фото: Нацполиция
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Российские войска нанесли очередной авиационный удар по Сумам. В результате атаки погиб один человек, еще трое получили ранения

Об этом сообщила Национальная полиция, передает RegioNews .

На месте вражеского удара работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и другие профильные службы.

Стражи порядка документируют последствия российской атаки, фиксируют повреждения и собирают доказательства очередного военного преступления РФ.

Напомним, что в результате российского удара по пригороду Харькова 19 июля, по предварительным данным, погибли три человека, еще 16 получили ранения.

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