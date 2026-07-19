Россияне атаковали Сумы авиабомбами: есть погибшие и раненые
Российские войска нанесли очередной авиационный удар по Сумам. В результате атаки погиб один человек, еще трое получили ранения
Об этом сообщила Национальная полиция, передает RegioNews .
На месте вражеского удара работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и другие профильные службы.
Стражи порядка документируют последствия российской атаки, фиксируют повреждения и собирают доказательства очередного военного преступления РФ.
Напомним, что в результате российского удара по пригороду Харькова 19 июля, по предварительным данным, погибли три человека, еще 16 получили ранения.
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