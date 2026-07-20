Запорізька область під ворожими ударами: троє загиблих, ще 47 людей поранені
Упродовж минулої доби російські війська здійснили 1015 ударів по 53 населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок ворожих атак загинули троє людей, ще 47 отримали поранення.
Окупанти завдали 16 авіаційних ударів по Запоріжжю та низці населених пунктів області.
Крім того, російські війська застосували 737 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV-дронів, атакувавши десятки населених пунктів. Також зафіксовано п'ять обстрілів із реактивних систем залпового вогню та 257 артилерійських ударів.
Унаслідок обстрілів надійшло 300 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житлових будинків, автомобілів і господарських споруд.
Нагадаємо, вранці 20 липня російські війська здійснили ракетну атаку на Одесу. Внаслідок удару постраждала міська інфраструктура.