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18 июля 2026, 13:40

Двойной удар по Дергачам на Харьковщине: пострадали пятеро полицейских

18 июля 2026, 13:40
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Фото: di.gov.ua
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Российские войска утром дважды нанесли удары по Дергачам Харьковской области. В результате повторной атаки пострадали пятеро полицейских

Об этом сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, передает RegioNews.

Около 5:20 оккупанты атаковали частный дом беспилотником типа "Герань-2". Дрон не сдетонировал. На место происшествия прибыли правоохранители, чтобы оказать помощь возможным пострадавшим и обеспечить охрану взрывоопасного предмета до прибытия пиротехников.

Через три часа, около 8:20, россияне повторно ударили по тому же зданию еще одним беспилотником типа "Герань-2".

Пятеро находившихся рядом во время дежурства полицейских получили акубаротравмы. Они находятся в медицинском учреждении, где им оказывают необходимую помощь.

В результате атаки также возник пожар в доме, который ликвидировали спасатели ГСЧС. Один жилой дом полностью разрушен, еще несколько хозяйственных построек повреждены.

Напомним, утром 18 июля российские военные атаковали с беспилотника автомобиль в Корабельном районе Херсона. В результате попадания БПЛА пострадали пять человек – мужчины 48 и 45 лет, женщины 37 и 52 лет, а также 14-летний парень.

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