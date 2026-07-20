Фото: Запорізька ОВА

У неділю, 19 липня, війська РФ завдали авіаудару по житловому кварталу Запоріжжя. Є загиблі та постраждалі

Про це повідомила пресслужба ДСНС та голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Під завалами будинку рятувальники виявили тіло 11-річної дівчинки. Таким чином, кількість загиблих зросла до трьох осіб.

Жертвами російської атаки стали 11-річна дитина, а також дві жінки віком 71 та 72 роки.

За даними ДСНС, внаслідок обстрілу постраждали 42 людини. Серед поранених є діти.

Внаслідок атаки зруйновано житлові будинки, пошкоджено цивільну інфраструктуру.

На місці ударів тривають аварійно-рятувальні роботи.

Нагадаємо, що унаслідок російського удару по передмістю Харкова 19 липня, за попередніми даними, загинули четверо людей, ще 16 дістали поранення. Ворог застосував три ракети типу S8000 "Бандероль". Влучання зафіксовані по території поштового термінала.