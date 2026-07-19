12:50  19 июля
В результате российского авиаудара по Херсонщине погибла женщина
11:08  19 июля
Россияне атаковали дроном автомобиль Красного Креста в Запорожье
10:58  19 июля
В Киеве перекрыли движение по двум улицам: перечень участков и схема объезда
UA | RU
UA | RU
19 июля 2026, 11:08

Россияне атаковали дроном автомобиль Красного Креста в Запорожье

19 июля 2026, 11:08
Читайте також українською мовою
Фото: Иван Федоров
Читайте також
українською мовою

Российские войска атаковали FPV-дроном автомобиль Красного Креста в Вольнянске Запорожской области

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews .

"Враг бьет по гражданским: в результате атаки российского FPV-дрона загорелся автомобиль отряда быстрого реагирования международной организации "Красный Крест"", - говорится в сообщении.

Пока информация о пострадавших не поступала, добавил Федоров.

Он также проинформировал, что в Запорожье продолжается ликвидация последствий вражеских атак, в результате которых поврежден 51 частный дом и нежилое помещение.

В зданиях выбиты окна и двери, повреждены кровли, в отдельных домах – стены.

Напомним, что российские войска атаковали беспилотниками пассажирский поезд в Запорожской области.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Запорожье дрон атака автомобиль
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
Россияне атаковали Сумы авиабомбами: есть погибшие и раненые
19 июля 2026, 14:44
СБУ атаковала три нефтебазы в Ставропольском крае и танкер Avero: детали спецоперации
19 июля 2026, 14:16
В Ровенской области полиция устанавливает обстоятельства роковой аварии с участием мотоциклиста
19 июля 2026, 13:45
Россия ударила по пригороду Харькова: трое погибших, 16 раненых
19 июля 2026, 13:03
В результате российского авиаудара по Херсонщине погибла женщина
19 июля 2026, 12:50
Удар по Изюму: количество пострадавших выросло до 17, среди раненых — годовалый ребенок
19 июля 2026, 12:12
"Крымский рубильник off": Силы беспилотных систем обесточили 13 подстанций и атаковали флот РФ
19 июля 2026, 11:59
Facebook "лег": что известно об утреннем сбое в работе социальной сети
19 июля 2026, 11:58
В Киеве перекрыли движение по двум улицам: перечень участков и схема объезда
19 июля 2026, 10:58
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Виктор Ягун
Валерий Пекар
Валерий Чалый
Все блоги »