Россияне атаковали дроном автомобиль Красного Креста в Запорожье

Фото: Иван Федоров

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews .

"Враг бьет по гражданским: в результате атаки российского FPV-дрона загорелся автомобиль отряда быстрого реагирования международной организации "Красный Крест"", - говорится в сообщении.

Пока информация о пострадавших не поступала, добавил Федоров.

Он также проинформировал, что в Запорожье продолжается ликвидация последствий вражеских атак, в результате которых поврежден 51 частный дом и нежилое помещение.

В зданиях выбиты окна и двери, повреждены кровли, в отдельных домах – стены.

Напомним, что российские войска атаковали беспилотниками пассажирский поезд в Запорожской области.