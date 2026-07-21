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21 июля 2026, 13:22

КГГА не согласовала тариф на воду почти 90 грн: сколько будут платить киевляне

21 июля 2026, 13:22
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Киевская городская государственная администрация не согласовала повышение тарифа на централизованное водоснабжение и водоотведение почти до 90 гривен за кубометр, который ранее рассчитал "Киевводоканал"

Об этом идет речь на сайте КГГА, передает RegioNews.

Отмечается, что экономически обоснованный тариф в размере около 90 гривен за кубометр не будет применяться, поскольку город не согласовал его введение.

Для жителей столицы стоимость услуг централизованного водоснабжения и водоотведения составит 63,79 грн за кубометр .

В городской администрации напомнили, что этот тариф был утвержден Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, еще в 2024 году.

По расчетам КГГА, с учетом среднего потребления холодной воды семьей из трех человек, ежемесячная плата за услугу вырастет примерно на 200-300 гривен .

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на "Киевводоканал" сообщили, что в столице планируется пересмотреть стоимость услуг централизованного водоснабжения и водоотведения. В случае утверждения новых расчетов, общий тариф может вырасти на 58,52 гривны – до 88,90 гривны за кубический метр.

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