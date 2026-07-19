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19 июля 2026, 18:55

Удар по Харькову: число погибших возросло до четырёх, медики борются за жизнь раненых

19 июля 2026, 18:55
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Фото: прокуратура Харьковской области
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Россияне ударили по составам в Харьковской области тремя ракетами типа S8000 "Бандероль", количество погибших в результате атаки выросло до четырех

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает RegioNews.

Отмечается, что по данным следствия, 19 июля около 11:00 российская армия нанесла ракетный удар по пригороду Харькова. Предварительно установлено, что враг применил три ракеты типа S8000 "Бандероль".

Попадания зафиксированы по территории почтового терминала. В результате атаки возник масштабный пожар складского помещения, также поврежден фасад здания.

Четверо человек погибли, еще 20 пострадали.

Об увеличении числа погибших сообщил и глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.

"К сожалению, в больнице скончался еще один пострадавший в результате обстрела в пригороде Харькова. Ранения 25-летнего мужчины оказались слишком тяжелыми - врачи до последнего боролись за его жизнь, но спасти не удалось", - написал он.

По словам Синегубова, в настоящее время в медицинских учреждениях Харькова находятся 12 пострадавших, им предоставляется вся необходимая помощь.

Напомним, что в результате российского удара по пригороду Харькова 19 июля, по предварительным данным, погибли три человека, еще 16 получили ранения.

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