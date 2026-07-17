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17 июля 2026, 07:29

Россия нанесла 853 удара по Запорожской области: трое погибших, еще пятеро раненых

17 июля 2026, 07:29
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Фото: Запорожская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска нанесли 853 удара по 58 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, три человека погибли, еще пятеро, среди которых четверо детей, получили ранения.

Зафиксировано 33 авиационных удара по Запорожью и ряду населенных пунктов области. Кроме того, оккупанты применили 551 беспилотник различных модификаций, преимущественно FPV-дроны.

Также враг совершил два обстрела из реактивных систем залпового огня и нанес 267 артиллерийских ударов по населенным пунктам региона.

В результате атак поступило 111 сообщений о повреждении объектов инфраструктуры, жилых домов, автомобилей и хозяйственных сооружений.

Напомним, российские кафиры в течение 16 июля почти 30 раз атаковали Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровской области. Для атак россияне применили беспилотники, артиллерию и авиационные бомбы.

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