08:37  17 июля
На Полтавщине нашли мертвым бывшего руководителя полиции Сумщины
00:30  17 июля
Актриса Наталья Денисенко призналась, будет ли она подписывать брачный контракт с женихом
23:50  16 июля
Украинская певица откровенно рассказала о потере троих детей
UA | RU
UA | RU
17 июля 2026, 07:49

Враг атаковал два района Днепропетровщины: повреждено предприятие, возник пожар

17 июля 2026, 07:49
Читайте також українською мовою
Фото: ОВА
Читайте також
українською мовою

В ночь на 17 июля российские войска более 10 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией. Под ударом оказались два района области

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Силы ПВО уничтожили ночью в небе над Днепропетровщиной семь вражеских БПЛА.

Последствия вражеских ударов:

  • На Никопольщине оккупанты обстреляли Никополь, а также Марганецкую, Красногригорьевскую и Покровскую громады. В результате атак повреждено частное предприятие, здание почты и АЗС.
  • В Днепре возник пожар, поврежден склад логистической компании.

К счастью, обошлось без пострадавших.

На местах попаданий работают соответствующие службы, масштабы разрушений выясняются.

Напомним, вечером 16 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. В результате атаки погибли два человека. По меньшей мере, семь человек, среди которых есть дети, получили ранения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепропетровская область война обстрелы последствия пожар
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
В ГСЧС показали последствия вражеского удара КАБами по Сумам
17 июля 2026, 09:45
Российский дрон атаковал предприятие на Харьковщине: под завалами нашли погибшего
17 июля 2026, 09:31
Оккупанты продвинулись на Донетчине, – DeepState
17 июля 2026, 09:26
Возглавил оккупационную "власть" на Херсонщине: коллаборанта приговорили к 12 годам заключения
17 июля 2026, 09:10
Кабмин без ключевых министров: очередное "какая разница" от Банковой
17 июля 2026, 08:57
В Одесской области спасатели ликвидировали пожар на СТО после российского ракетного удара
17 июля 2026, 08:48
Российский удар по Херсону: погибла 70-летняя женщина, еще один человек ранен
17 июля 2026, 08:46
На Полтавщине нашли мертвым бывшего руководителя полиции Сумщины
17 июля 2026, 08:37
РФ выпустила по Украине 8 ракет и 130 БПЛА: есть попадания на семерых локациях
17 июля 2026, 08:31
Ракетная атака на Одессу: количество пострадавших увеличилось
17 июля 2026, 08:18
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Валерий Чалый
Марина Данилюк-Ярмолаева
Николай Княжицкий
Все блоги »