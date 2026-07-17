Росія завдала 853 удари по Запорізькій області: троє загиблих, ще п'ятеро поранених

Фото: Запорізька ОВА

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, троє людей загинули, ще п’ятеро, серед яких четверо дітей, дістали поранення.

Зафіксовано 33 авіаційні удари по Запоріжжю та низці населених пунктів області. Крім того, окупанти застосували 551 безпілотник різних модифікацій, переважно FPV-дрони.

Також ворог здійснив два обстріли з реактивних систем залпового вогню та завдав 267 артилерійських ударів по населених пунктах регіону.

Внаслідок атак надійшло 111 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житлових будинків, автомобілів та господарських споруд.

Нагадаємо, російські окупанти протягом 16 липня майже 30 разів атакували Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровської області. Для атак росіяни застосували безпілотники, артилерію й авіаційні бомби.