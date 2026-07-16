Около 30 атак в сутки: Днепропетровщина под массированным огнем врага

Фото: Днепропетровская ОВА

Российские оккупанты в течение 16 июля почти 30 раз атаковали Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровской области

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews.

Для атак россияне применили беспилотники, артиллерию и авиационные бомбы.

В Никопольском районе захватчики целили по городам Никополь, Марганецкой, Покровской и Мировской общин. В результате атаки там изуродовано предприятие, ранение получил 73-летний мужчина. Пострадавший будет лечиться амбулаторно.

В Криворожском районе под вражеским ударом находились Кривой Рог и Зеленодольская община – повреждения получила инфраструктура.

В Синельниковском районе под атакой оказалась Николаевская община.

Напомним, что в результате российских ударов беспилотниками по Харькову и пригороду погиб один человек, еще шестеро получили ранения.