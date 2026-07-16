Около 30 атак в сутки: Днепропетровщина под массированным огнем врага
Российские оккупанты в течение 16 июля почти 30 раз атаковали Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровской области
Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews.
Для атак россияне применили беспилотники, артиллерию и авиационные бомбы.
В Никопольском районе захватчики целили по городам Никополь, Марганецкой, Покровской и Мировской общин. В результате атаки там изуродовано предприятие, ранение получил 73-летний мужчина. Пострадавший будет лечиться амбулаторно.
В Криворожском районе под вражеским ударом находились Кривой Рог и Зеленодольская община – повреждения получила инфраструктура.
В Синельниковском районе под атакой оказалась Николаевская община.
Напомним, что в результате российских ударов беспилотниками по Харькову и пригороду погиб один человек, еще шестеро получили ранения.