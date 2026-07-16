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16 июля 2026, 23:50

Украинская певица откровенно рассказала о потере троих детей

16 июля 2026, 23:50
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Фото из открытых источников
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Украинская певица Наталья Валевская откровенно рассказала о трех пережитых выкидышах. Она рассказала, что последние годы для нее стали особенно тяжелыми

Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.

По словам Натальи Валевской, после потери троих детей она заблокировала для себя тему материнства, потому что это для нее болезненный вопрос. Она призналась, что последние годы для нее были особенно тяжелыми. Артистка отметила, что она очень долго винила себя.

"Кто виноват? Я, потому что я когда-то сделала определенный шаг. Но я за него уже попросила у Бога на исповеди. Значит, Бог меня уже простил. Мне нужно простить себя", - говорит певица.

При этом артистка добавила, что любая женщина имеет право быть счастливой, неважно она стала мамой или нет.

Напомним, ранее Елена Кравец рассказывала, что старшей дочери Маше исполнилось десять лет, супруги очень захотели пополнение. Однако, к сожалению, рассказала актриса, произошел выкидыш. Это произошло, когда была восьмая неделя беременности.

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