Иллюстративное фото: из открытых источников

В результате российских атак по Херсону ночью и утром 17 июля погиб один человек, еще один получил ранение

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Отмечается, что около 00:15 российские военные атаковали с беспилотника жилой дом в центре города. В результате удара ранения получил 59-летний мужчина, который в момент атаки находился на балконе своей квартиры.

У него диагностировали минно-взрывную травму, обломочное ранение левого плеча, поверхностные раны правой голени, ушиб мягких тканей туловища и акубаротравму.

Также около 7:00 российские войска обстреляли Корабельный район Херсона. В результате атаки тяжелые ранения получила 70-летняя местная жительница.

Медики госпитализировали женщину, однако спасти ее не удалось – она умерла. У пострадавшей были взрывная и открытая черепно-мозговые травмы, а также обломочные ранения грудной клетки.

Напомним, за прошедшие сутки враг совершил 73 удара по 31 населенному пункту Сумской области, применяя управляемые авиабомбы, РСЗО, артиллерию, минометы и БпЛА разных типов. Среди пострадавших – 4-летняя девочка.