Российский удар по Херсону: погибла 70-летняя женщина, еще один человек ранен
В результате российских атак по Херсону ночью и утром 17 июля погиб один человек, еще один получил ранение
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
Отмечается, что около 00:15 российские военные атаковали с беспилотника жилой дом в центре города. В результате удара ранения получил 59-летний мужчина, который в момент атаки находился на балконе своей квартиры.
У него диагностировали минно-взрывную травму, обломочное ранение левого плеча, поверхностные раны правой голени, ушиб мягких тканей туловища и акубаротравму.
Также около 7:00 российские войска обстреляли Корабельный район Херсона. В результате атаки тяжелые ранения получила 70-летняя местная жительница.
Медики госпитализировали женщину, однако спасти ее не удалось – она умерла. У пострадавшей были взрывная и открытая черепно-мозговые травмы, а также обломочные ранения грудной клетки.
Напомним, за прошедшие сутки враг совершил 73 удара по 31 населенному пункту Сумской области, применяя управляемые авиабомбы, РСЗО, артиллерию, минометы и БпЛА разных типов. Среди пострадавших – 4-летняя девочка.