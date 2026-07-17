Актриса Наталья Денисенко призналась, будет ли она подписывать брачный контракт с женихом

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Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Натальи Денисенко, ее свадьба с Юрием Савранским планируется уже на август. Это она объяснила тем, что осенью у нее очень насыщенный график. При этом актриса призналась, что они обсудили все детали брачного контракта.

"Конечно, подпишем. мы как-то говорили об этом очень свободно и спокойно. Это какая-то гарантия и для него, для его детей, для моего сына. Пунктов пока мы не можем разглашать, но мы можем посоветовать вообще пользоваться такой историей всем. В этом нет ничего страшного", - говорит Наталья Денисенко.

Напомним, ранее актриса Наталья Денисенко и предприниматель Юрий Савранский уехали на отдых в Турцию. Там он и сделал ей предложение в присутствии ее сына.