В Одесской области спасатели ликвидировали пожар на СТО после российского ракетного удара
В результате ракетного удара разрушено здание станции технического обслуживания в Одесском районе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и ГСЧС.
На территории СТО возник пожар, также огонь охватил припаркованные рядом автомобили. Спасатели ликвидировали пожар.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
На месте вражеской атаки работают все соответствующие службы, идет ликвидация последствий. Правоохранители документируют очередное военное преступление РФ против гражданского населения.
Напомним, вечером 16 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Погибли два человека, количество пострадавших возросло до 10.
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