На Волыни произошло убийство на АЗС
На Волыни судят мужчину за убийство. Он ударил ножом в грудь коллегу
Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.
Инцидент произошел 17 апреля этого года на территории АЗС в селе Старовойтово. Там 37-летний водитель грузовика во время ссоры ударил коллегу охотничьим ножом. К сожалению, 31-летний потерпевший от полученных травм скончался.
"В ходе досудебного расследования установлено, что холодное оружие – охотничий нож – обвиняемый носил без предусмотренного законом разрешения. Обвиняемый находится под стражей", - говорят в прокуратуре.
Напомним, что в селе Квасово Береговского района полицейские раскрыли умышленное убийство 62-летнего мужчины.
В Кропивницком будут судить женщину за расправу над знакомымВсе новости »
15 июля 2026, 19:42Экскомандира 155-й ОМБр Станислава Лучанова отправили под стражу
14 июля 2026, 16:00В Одесской области мужчину приговорили к пожизненному заключению за убийство полицейского
14 июля 2026, 10:28
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
Украинская певица откровенно рассказала о потере троих детей
16 июля 2026, 23:50В результате обстрела Киева пострадал дом известной актрисы
16 июля 2026, 23:30Президент сменил руководителя КМВА: Тимур Ткаченко покидает должность
16 июля 2026, 22:57Бензин в Украине снова дорожает: какие ценники на АЗС
16 июля 2026, 22:50Кадровые изменения в PlayCity: глава агентства Геннадий Новиков подал в отставку
16 июля 2026, 22:30В Украине обвалились цены на яйца: какие ценники в супермаркетах
16 июля 2026, 22:30Радиоактивная угроза: СБУ задокументировала новые случаи использования РФ боеприпасов с обедненным ураном
16 июля 2026, 21:55Пограничники накрыли огнем сразу два танка россиян
16 июля 2026, 21:40На Днепропетровщине фермеры нашли боевые части беспилотников прямо на поле
16 июля 2026, 21:25
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все блоги »