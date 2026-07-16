22:30  16 июля
В Украине обвалились цены на яйца: какие ценники в супермаркетах
21:40  16 июля
Пограничники накрыли огнем сразу два танка россиян
21:25  16 июля
На Днепропетровщине фермеры нашли боевые части беспилотников прямо на поле
UA | RU
UA | RU
16 июля 2026, 21:55

На Волыни произошло убийство на АЗС

16 июля 2026, 21:55
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На Волыни судят мужчину за убийство. Он ударил ножом в грудь коллегу

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

Инцидент произошел 17 апреля этого года на территории АЗС в селе Старовойтово. Там 37-летний водитель грузовика во время ссоры ударил коллегу охотничьим ножом. К сожалению, 31-летний потерпевший от полученных травм скончался.

"В ходе досудебного расследования установлено, что холодное оружие – охотничий нож – обвиняемый носил без предусмотренного законом разрешения. Обвиняемый находится под стражей", - говорят в прокуратуре.

Напомним, что в селе Квасово Береговского района полицейские раскрыли умышленное убийство 62-летнего мужчины.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
убийство прокуратура Волынская область
В Кропивницком будут судить женщину за расправу над знакомым
15 июля 2026, 19:42
Экскомандира 155-й ОМБр Станислава Лучанова отправили под стражу
14 июля 2026, 16:00
В Одесской области мужчину приговорили к пожизненному заключению за убийство полицейского
14 июля 2026, 10:28
Все новости »
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
Украинская певица откровенно рассказала о потере троих детей
16 июля 2026, 23:50
В результате обстрела Киева пострадал дом известной актрисы
16 июля 2026, 23:30
Президент сменил руководителя КМВА: Тимур Ткаченко покидает должность
16 июля 2026, 22:57
Бензин в Украине снова дорожает: какие ценники на АЗС
16 июля 2026, 22:50
Кадровые изменения в PlayCity: глава агентства Геннадий Новиков подал в отставку
16 июля 2026, 22:30
В Украине обвалились цены на яйца: какие ценники в супермаркетах
16 июля 2026, 22:30
Радиоактивная угроза: СБУ задокументировала новые случаи использования РФ боеприпасов с обедненным ураном
16 июля 2026, 21:55
Пограничники накрыли огнем сразу два танка россиян
16 июля 2026, 21:40
На Днепропетровщине фермеры нашли боевые части беспилотников прямо на поле
16 июля 2026, 21:25
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Михаил Ткач
Юрий Касьянов
Все блоги »