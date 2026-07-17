Фото: полиция

За прошедшие сутки враг совершил 73 удара по 31 населенному пункту Сумской области, применяя управляемые авиабомбы, РСЗО, артиллерию, минометы и БПЛА разных типов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Сумской громаде в результате удара КАБами ранения получили пять человек – женщины в возрасте 60 и 69 лет и мужчины в возрасте 57, 67 и 71 года. Из-за попадания вражеского БПЛА также травмирован 28-летний мужчина. Повреждены инфраструктура АЗС, 15 частных домов, административное здание и три легковушки.

На трассе Сумы-Биланы в результате попадания БПЛА возле автомобиля пострадала четырехлетняя девочка.

В Белопольской громаде из-за удара БпЛА ранена 60-летняя женщина. Повреждены многоквартирный и частный дома, три гаража, легковушка и хозяйственная постройка.

В Шосткинской городской громаде в результате атаки беспилотника ранения получили 29-летняя женщина и 38-летний мужчина.

В Речковской громаде из-за попадания БпЛА в дом травмирована 51-летняя женщина, также пострадали женщины 64, 72 и 78 лет. Поврежден частный дом.

В Середино-Будской громаде в результате минометного обстрела повреждены два частных дома, травмирован 55-летний мужчина.

Напомним, ночью 17 июля враг атаковал Сумы управляемыми авиабомбами. В общей сложности зафиксировано пять ударов – повреждена гражданская инфраструктура.