08:37  17 июля
На Полтавщине нашли мертвым бывшего руководителя полиции Сумщины
00:30  17 июля
Актриса Наталья Денисенко призналась, будет ли она подписывать брачный контракт с женихом
23:50  16 июля
Украинская певица откровенно рассказала о потере троих детей
UA | RU
UA | RU
17 июля 2026, 07:58

На Сумщине в результате массированных ударов ранены 15 человек, среди них – четырехлетний ребенок

17 июля 2026, 07:58
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки враг совершил 73 удара по 31 населенному пункту Сумской области, применяя управляемые авиабомбы, РСЗО, артиллерию, минометы и БПЛА разных типов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Сумской громаде в результате удара КАБами ранения получили пять человек – женщины в возрасте 60 и 69 лет и мужчины в возрасте 57, 67 и 71 года. Из-за попадания вражеского БПЛА также травмирован 28-летний мужчина. Повреждены инфраструктура АЗС, 15 частных домов, административное здание и три легковушки.

На трассе Сумы-Биланы в результате попадания БПЛА возле автомобиля пострадала четырехлетняя девочка.

В Белопольской громаде из-за удара БпЛА ранена 60-летняя женщина. Повреждены многоквартирный и частный дома, три гаража, легковушка и хозяйственная постройка.

В Шосткинской городской громаде в результате атаки беспилотника ранения получили 29-летняя женщина и 38-летний мужчина.

В Речковской громаде из-за попадания БпЛА в дом травмирована 51-летняя женщина, также пострадали женщины 64, 72 и 78 лет. Поврежден частный дом.

В Середино-Будской громаде в результате минометного обстрела повреждены два частных дома, травмирован 55-летний мужчина.

Напомним, ночью 17 июля враг атаковал Сумы управляемыми авиабомбами. В общей сложности зафиксировано пять ударов – повреждена гражданская инфраструктура.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война обстрелы Сумская область повреждения пострадавшие последствия
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
В ГСЧС показали последствия вражеского удара КАБами по Сумам
17 июля 2026, 09:45
Российский дрон атаковал предприятие на Харьковщине: под завалами нашли погибшего
17 июля 2026, 09:31
Оккупанты продвинулись на Донетчине, – DeepState
17 июля 2026, 09:26
Возглавил оккупационную "власть" на Херсонщине: коллаборанта приговорили к 12 годам заключения
17 июля 2026, 09:10
Кабмин без ключевых министров: очередное "какая разница" от Банковой
17 июля 2026, 08:57
В Одесской области спасатели ликвидировали пожар на СТО после российского ракетного удара
17 июля 2026, 08:48
Российский удар по Херсону: погибла 70-летняя женщина, еще один человек ранен
17 июля 2026, 08:46
На Полтавщине нашли мертвым бывшего руководителя полиции Сумщины
17 июля 2026, 08:37
РФ выпустила по Украине 8 ракет и 130 БПЛА: есть попадания на семерых локациях
17 июля 2026, 08:31
Ракетная атака на Одессу: количество пострадавших увеличилось
17 июля 2026, 08:18
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Валерий Чалый
Марина Данилюк-Ярмолаева
Николай Княжицкий
Все блоги »