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17 июля 2026, 07:16

Реактивные дроны атаковали Полтаву: в городе прогремели взрывы

17 июля 2026, 07:16
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Утром 17 июля российские войска атаковали Полтавскую общину ударными реактивными беспилотниками. По направлению города двигались по меньшей мере три дрона

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

В 6:10 ПС ВСУ сообщили о беспилотнике, который направлялся в сторону Полтавы. В 6:44 военные предупредили о еще одном реактивном дроне к югу от города.

Около 6:47 жители Полтавы сообщили о звуке, похожем на взрыв. В 6:49 в городе произошел повторный взрыв.

По информации мониторинговых каналов, в направлении Полтавы курсировали три реактивных беспилотника. Информация о возможных последствиях атаки уточняется.

Напомним, вечером 16 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. В результате атаки погибли два человека. По меньшей мере, семь человек, среди которых есть дети, получили ранения. Поврежден трехэтажный жилой дом и несколько автомобилей.

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