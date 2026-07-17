Реактивные дроны атаковали Полтаву: в городе прогремели взрывы

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Утром 17 июля российские войска атаковали Полтавскую общину ударными реактивными беспилотниками. По направлению города двигались по меньшей мере три дрона

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

В 6:10 ПС ВСУ сообщили о беспилотнике, который направлялся в сторону Полтавы. В 6:44 военные предупредили о еще одном реактивном дроне к югу от города.

Около 6:47 жители Полтавы сообщили о звуке, похожем на взрыв. В 6:49 в городе произошел повторный взрыв.

По информации мониторинговых каналов, в направлении Полтавы курсировали три реактивных беспилотника. Информация о возможных последствиях атаки уточняется.

Напомним, вечером 16 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. В результате атаки погибли два человека. По меньшей мере, семь человек, среди которых есть дети, получили ранения. Поврежден трехэтажный жилой дом и несколько автомобилей.