Ракетный удар по Одессе: погибли два человека, среди раненых – дети
Вечером 16 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. В результате атаки погибли два человека. По меньшей мере, семь человек, среди которых есть дети, получили ранения
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Среди погибших – женщина, которая находилась во время удара в парке вместе с детьми. Они выжили и получают необходимую медицинскую помощь.
Поврежден трехэтажный жилой дом и несколько автомобилей.
Информация о последствиях атаки уточняется.
Напомним, в ночь на 16 июля российские войска нанесли удар по Киеву. В результате атаки погибли два человека, еще шестеро получили ранения. Спасатели ликвидировали пожары в двух районах города.
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