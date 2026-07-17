Ракетный удар по Одессе: погибли два человека, среди раненых – дети

Фото: ГСЧС Одесщины

Вечером 16 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. В результате атаки погибли два человека. По меньшей мере, семь человек, среди которых есть дети, получили ранения

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Среди погибших – женщина, которая находилась во время удара в парке вместе с детьми. Они выжили и получают необходимую медицинскую помощь.

Поврежден трехэтажный жилой дом и несколько автомобилей.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, в ночь на 16 июля российские войска нанесли удар по Киеву. В результате атаки погибли два человека, еще шестеро получили ранения. Спасатели ликвидировали пожары в двух районах города.