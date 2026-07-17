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17 июля 2026, 07:03

Ракетный удар по Одессе: погибли два человека, среди раненых – дети

17 июля 2026, 07:03
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Фото: ГСЧС Одесщины
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Вечером 16 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. В результате атаки погибли два человека. По меньшей мере, семь человек, среди которых есть дети, получили ранения

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Среди погибших – женщина, которая находилась во время удара в парке вместе с детьми. Они выжили и получают необходимую медицинскую помощь.

Поврежден трехэтажный жилой дом и несколько автомобилей.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, в ночь на 16 июля российские войска нанесли удар по Киеву. В результате атаки погибли два человека, еще шестеро получили ранения. Спасатели ликвидировали пожары в двух районах города.

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