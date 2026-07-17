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17 июля 2026, 07:35

Украинские бойцы ликвидировали за сутки почти 1400 оккупантов

17 июля 2026, 07:35
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Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1370 оккупантов, четыре танка, шесть бронемашин, 65 артсистем и семь РСЗО. Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли более 1 миллиона 425 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 26.06.26 ориентировочно составили:

потери россиян 17 июля 2026 года

Напомним, ранее отдельная бригада беспилотных систем Nemesis поразила редкую установку российских захватчиков на Запорожском направлении – инженерную систему дистанционного минирования "Земледелие".

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