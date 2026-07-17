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17 июля 2026, 08:31

РФ выпустила по Украине 8 ракет и 130 БПЛА: есть попадания на семерых локациях

17 июля 2026, 08:31
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Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 17 июля РФ атаковала Украину одной противорадиолокационной ракетой Х-31П, 7 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 130 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили пять управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 115 российских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание двух ракет и 8 ударных дронов на 7 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 5. Кроме того, противорадиолокационная ракета Х-31П не достигла своей цели.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

атака на Украину 17 июля 2026 года

Напомним, вечером 16 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Погибли два человека, количество пострадавших возросло до 10.

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