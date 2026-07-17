Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 17 июля РФ атаковала Украину одной противорадиолокационной ракетой Х-31П, 7 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 130 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили пять управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 115 российских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание двух ракет и 8 ударных дронов на 7 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 5. Кроме того, противорадиолокационная ракета Х-31П не достигла своей цели.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

Напомним, вечером 16 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Погибли два человека, количество пострадавших возросло до 10.