Атака на Харьков и область: враг убил человека и ранил шестерых горожан
В результате российских ударов беспилотниками по Харькову и пригороду погиб один человек, еще шестеро получили ранения
Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews.
Под обстрелом оказались гражданское предприятие в поселке Высокий и частный сектор Киевского района Харькова.
В результате атаки погиб один человек, еще пятеро получили ранения.
В Киевском районе Харькова из-за попадания беспилотника в частном секторе пострадал 40-летний мужчина.
Спасатели оперативно ликвидировали все пожары после российских ударов. На местах попаданий работали экстренные службы.
Напомним, что 16 июля россияне ударили тремя управляемыми авиабомбами по Запорожью . Предварительно известно о трех раненых и трех погибших
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