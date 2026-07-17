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Число пострадавших в результате ракетной атаки на Одессу ночью 17 июля возросло

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Сейчас известно о 10 пострадавших, среди них есть дети.

В результате вражеского удара погибли два человека. Одна из погибших – женщина, гулявшая в парке с детьми. Сами дети остались в живых.

Напомним, российские войска нанесли ракетный удар по Одессе вечером 16 июля. Поврежден трехэтажный дом и автомобили.