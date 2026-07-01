Атака на Запорожье и район: 2 погибших и 36 раненых

Фото: Запорожская ОВА

В Запорожской области в результате массированных атак российских войск погибли два человека, еще 36 получили ранения. Под ударом оказались Запорожье и Запорожский район

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, за сутки оккупанты нанесли 846 ударов по 48 населенным пунктам региона.

В частности, зафиксировано 22 авиаудара по Запорожью и ряду населенных пунктов, среди которых Малокатериновка, Камышеваха, Разумовка, Любицкое, Рождественская, Барвиновка, Зирница, Лесное, Розовка, Павловка, Широкое, Копани, Бабаши, Егоровка.

Кроме того, 597 ударных БпЛА разных типов, преимущественно FPV-дроны, атаковали десятки населенных пунктов области, в том числе Запорожье, Вольнянск, Кушугум, Балабино, Орехов и другие.

Также зафиксировано 2 обстрела из РСЗО по Новоселовке и Лукьяновскому, а еще 225 артиллерийских ударов по разным населенным пунктам региона.

В результате атак повреждены жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры. Поступило 259 сообщений о разрушении.

Напомним, накануне российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по объекту гражданской инфраструктуры в Сумской общине. 21 человек пострадал, из них восемь женщин и тринадцать мужчин.