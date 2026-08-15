На Запорожье россияне FPV-дронами атаковали автомобили: трое раненых

Утром 15 августа российские войска атаковали FPV-дронами автомобили в селе Украинка Запорожского района. В результате вражеских ударов ранения получили три человека

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров , передает RegioNews .

По предварительным данным, 65-летний мужчина пострадал во время движения автомобиля по одной из улиц села.

Еще два человека – 62-летний мужчина и 58-летняя женщина – получили ранения в автомобиле возле железнодорожного переезда.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, 14 августа российские войска атаковали поселок Кушугум Запорожской области двумя FPV-дронами. В результате вражеского удара было повреждено маршрутное такси. Обошлось без пострадавших.