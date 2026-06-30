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Россияне днем 30 июня повторно атаковали Запорожье. Есть погибшие и раненые

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Ивана Федорова, россияне за полтора часа сбросили на Запорожье семь управляемых авиабомб. В результате атаки врага погибли 62-летний и 45-летний мужчины.

Пятнадцати жителям областного центра в возрасте от 47 до 87 лет понадобилась медицинская помощь. Они получили осколочные ранения, контузии и другие травмы. 76-летнюю женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Также известно, что пострадал детский сад. В результате атаки ранения получил мужчина, работавший там охранником.

Напомним, ранее российская армия обстреливала населенные пункты Херсона ствольной артиллерией, дронами разного типа. Совершила также авиаудары.