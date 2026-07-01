07:49  01 липня
У Кропивницькому пенсіонер підпалив себе у відділенні банку
01:35  01 липня
Акторка Ольга Сумська зізналась, як збільшила свій дохід
00:55  01 липня
Співачка Lida Lee після зради хлопця закрутила роман із подругою
UA | RU
UA | RU
01 липня 2026, 07:19

Атака на Запоріжжя та район: 2 загиблих і 36 поранених

01 липня 2026, 07:19
Читайте также на русском языке
Фото: Запорізька ОВА
Читайте также
на русском языке

У Запорізькій області внаслідок масованих атак російських військ загинули двоє людей, ще 36 отримали поранення. Під ударом опинилися Запоріжжя та Запорізький район

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, протягом доби окупанти завдали 846 ударів по 48 населених пунктах регіону.

Зокрема, зафіксовано 22 авіаудари по Запоріжжю та низці населених пунктів, серед яких Малокатеринівка, Комишуваха, Розумівка, Любицьке, Різдвянка, Барвінівка, Зірниця, Лісне, Розівка, Павлівка, Широке, Копані, Бабаші, Єгорівка та Мала Токмачка.

Крім того, 597 ударних БпЛА різних типів, переважно FPV-дрони, атакували десятки населених пунктів області, зокрема Запоріжжя, Вільнянськ, Кушугум, Балабине, Оріхів та інші.

Також зафіксовано 2 обстріли з РСЗВ по Новоселівці та Лук’янівському, а ще 225 артилерійських ударів по різних населених пунктах регіону.

Унаслідок атак пошкоджено житлові будинки, автомобілі та об’єкти інфраструктури. Загалом надійшло 259 повідомлень про руйнування.

Нагадаємо, напередодні російські війська завдали удару керованими авіабомбами по об’єкту цивільної інфраструктури в Сумській громаді. 21 людина постраждала, з них вісім жінок і тринадцять чоловіків.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Запоріжжя Запорізька область атака російська армія
Удар КАБами по Сумах: кількість постраждалих зросла до 21 людини
30 червня 2026, 21:50
Росіяни скинули сім авіабомб на Запоріжжя: розтрощений дитячий садок
30 червня 2026, 19:55
Удари РФ по Чернігівщині: є поранені, пошкоджено лікарню та житло
30 червня 2026, 11:36
Всі новини »
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
Росія атакувала 20 населених пунктів Харківщини: постраждали 15 людей
01 липня 2026, 08:59
ДТП з двома загиблими у Хмельницькому: 20-річного водія Porsche затримали
01 липня 2026, 08:57
На Закарпатті чоловік убив товариша сокирою та переховувався майже добу
01 липня 2026, 08:51
На Миколаївщині через атаку БпЛА загорівся будівельний супермаркет
01 липня 2026, 08:36
На Дніпропетровщині ворог обстріляв три райони: пошкоджена інфраструктура, серед поранених – вагітна
01 липня 2026, 08:27
Росіяни вдарили дроном по маршрутці у Херсоні: двоє загиблих, п'ятеро поранених
01 липня 2026, 08:14
Сили ППО знешкодили 130 російських дронів та ракету Х-59: є влучання на 17 локаціях
01 липня 2026, 07:58
У Кропивницькому пенсіонер підпалив себе у відділенні банку
01 липня 2026, 07:49
Наслідки російських обстрілів Сумщини: травмована 21 людина
01 липня 2026, 07:47
Ворог вночі атакував 5 АЗС на Дніпропетровщині: загинула жінка, троє поранених
01 липня 2026, 07:38
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Всі публікації »
Віталій Портніков
Геннадій Друзенко
Валерій Пекар
Всі блоги »