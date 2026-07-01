Атака на Запоріжжя та район: 2 загиблих і 36 поранених

Фото: Запорізька ОВА

У Запорізькій області внаслідок масованих атак російських військ загинули двоє людей, ще 36 отримали поранення. Під ударом опинилися Запоріжжя та Запорізький район

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, протягом доби окупанти завдали 846 ударів по 48 населених пунктах регіону.

Зокрема, зафіксовано 22 авіаудари по Запоріжжю та низці населених пунктів, серед яких Малокатеринівка, Комишуваха, Розумівка, Любицьке, Різдвянка, Барвінівка, Зірниця, Лісне, Розівка, Павлівка, Широке, Копані, Бабаші, Єгорівка та Мала Токмачка.

Крім того, 597 ударних БпЛА різних типів, переважно FPV-дрони, атакували десятки населених пунктів області, зокрема Запоріжжя, Вільнянськ, Кушугум, Балабине, Оріхів та інші.

Також зафіксовано 2 обстріли з РСЗВ по Новоселівці та Лук’янівському, а ще 225 артилерійських ударів по різних населених пунктах регіону.

Унаслідок атак пошкоджено житлові будинки, автомобілі та об’єкти інфраструктури. Загалом надійшло 259 повідомлень про руйнування.

Нагадаємо, напередодні російські війська завдали удару керованими авіабомбами по об’єкту цивільної інфраструктури в Сумській громаді. 21 людина постраждала, з них вісім жінок і тринадцять чоловіків.